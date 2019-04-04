Рекламный аккаунт команды Зеленского был заблокирован в Google, вопрос решили

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google, в настоящее время, после общения с генеральным директором компании "Google Украина" Дмитрием Шоломко всё решилось.

"Окей, Google, как насчет честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в гугл без объяснения причин! Также мы обнаружили, что показатели просмотров видео не соответствуют действительной статистике. Ну и в завершение: видеообращение Владимира относительно дебатов, которое набрало 800 тысяч просмотров за 15 часов, так и не попало во вкладку "тренды", - говорится в сообщении на странице команды Зеленского в Фейсбуке в четверг.

При этом в команде предположили, что власть пытается купить Google.

Позднее этот пост был обновлен следующей информацией: "Пообщались с Дмитрием Шоломко - генеральным директором компании "Google Украина". На все вопросы получили ответы. Благодарим за оперативность, в настоящее время вопросов нет!"