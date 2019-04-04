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16:01 04.04.2019

Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском" - спикер штаба

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Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском" - спикер штаба

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко готов оплатить из своего избирательного фонда половину суммы, необходимой для проведения дебатов на стадионе "Олимпийский", заявил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

"Петр Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов за аренду стадиона и пояснить происхождение этих денег", - сказал О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, штаб П.Порошенко рассчитывает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заплатит вторую половину за аренду и "также отчитается, откуда эти деньги поступили в избирательный фонд".

"С точки зрения здравого смысла, если вообще дебаты на стадионе вкладываются в здравый смысл, но стадион, так стадион, то, наверное, должно быть и равномерное присутствие болельщиков. Не может быть, чтобы 60 тыс. было от одного кандидата, а 10 тыс. – от другого, то есть аудитория должна быть разделена пропорционально", - сказал О.Медведев.

Он отметил, что теоретически "кандидаты должны заплатить аренду, выкупить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам, и пригласить их на дебаты",

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #олимпийский #олег_медведев
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