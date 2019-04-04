73,5% украинцев убеждены в необходимости дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром - соцопрос

Почти три четверти украинцев считают, что прошедшие во второй тур президентских выборов кандидаты должны принять участие в публичных дебатах.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.И.Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 20-26 марта и презентованного на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Согласно данным исследования, 43,8% респондентов сказали, что дебаты должны состояться обязательно, 29,7% опрошенных считают, что проведение дебатов желательно, а 17,8% - что дебаты не нужны вовсе.

В случае, если теледебаты между кандидатами состоятся, 42,1% опрошенных будут смотреть их в любом случае и еще 31,1% - если эти дебаты будут интересными и содержательными. 20,9% опрошенных не намерены их смотреть в любом случае.

Как отмечается, в результатах исследования, наиболее важными пятью темами дебатов были признаны такие: "Как достичь мира на Донбассе? Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украину?" (42%); "Как преодолеть коррупцию в Украине?" (40%); "Как добиться роста экономики?" (40%); "Программа развития Украины на годы своего президентства и на более далекую перспективу" (39%); "Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом?" (31.5%).

В результатах исследования отмечается, что избиратели недостаточно информированы о предложениях кандидатов по важным общественным проблемам, особенно избиратели В.Зеленского. В частности, предложения по установлению мира на Донбассе хорошо известны лишь 20% избирателей В.Зеленского и 40% избирателям П.Порошенко, предложения по политике в отношении РФ хорошо известны 18% избирателей В.Зеленского и 51% избирателей П.Порошенко, предложения по реформе вооруженных сил - 10% и 48% соответственно, предложения по евроинтеграции - 22% и 61% соответственно, относительно вступления в НАТО - 16% и 62%.

Менее всего осведомлены избиратели о возможных кадровых назначениях обоих кандидатов: считают, что хорошо знают об этом, лишь 18% избирателей В.Зеленского и столько же избирателей П.Порошенко. Предложения своих кандидатов о реформировании судов и правоохранительных органов знают 14% избирателей В.Зеленского и 28% избирателей П.Порошенко.

Опрос был с 20 по 26 марта 2019 года. В целом было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются Украиной.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.