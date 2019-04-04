Выборы2019

Выборы

15:55 04.04.2019

73,5% украинцев убеждены в необходимости дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром - соцопрос

2 мин читать
73,5% украинцев убеждены в необходимости дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром - соцопрос

Почти три четверти украинцев считают, что прошедшие во второй тур президентских выборов кандидаты должны принять участие в публичных дебатах.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.И.Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 20-26 марта и презентованного на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Согласно данным исследования, 43,8% респондентов сказали, что дебаты должны состояться обязательно, 29,7% опрошенных считают, что проведение дебатов желательно, а 17,8% - что дебаты не нужны вовсе.

В случае, если теледебаты между кандидатами состоятся, 42,1% опрошенных будут смотреть их в любом случае и еще 31,1% - если эти дебаты будут интересными и содержательными. 20,9% опрошенных не намерены их смотреть в любом случае.

Как отмечается, в результатах исследования, наиболее важными пятью темами дебатов были признаны такие: "Как достичь мира на Донбассе? Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украину?" (42%); "Как преодолеть коррупцию в Украине?" (40%); "Как добиться роста экономики?" (40%); "Программа развития Украины на годы своего президентства и на более далекую перспективу" (39%); "Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом?" (31.5%).

В результатах исследования отмечается, что избиратели недостаточно информированы о предложениях кандидатов по важным общественным проблемам, особенно избиратели В.Зеленского. В частности, предложения по установлению мира на Донбассе хорошо известны лишь 20% избирателей В.Зеленского и 40% избирателям П.Порошенко, предложения по политике в отношении РФ хорошо известны 18% избирателей В.Зеленского и 51% избирателей П.Порошенко, предложения по реформе вооруженных сил - 10% и 48% соответственно, предложения по евроинтеграции - 22% и 61% соответственно, относительно вступления в НАТО - 16% и 62%.

Менее всего осведомлены избиратели о возможных кадровых назначениях обоих кандидатов: считают, что хорошо знают об этом, лишь 18% избирателей В.Зеленского и столько же избирателей П.Порошенко. Предложения своих кандидатов о реформировании судов и правоохранительных органов знают 14% избирателей В.Зеленского и 28% избирателей П.Порошенко.

Опрос был с 20 по 26 марта 2019 года. В целом было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются Украиной.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Теги: #дебаты #порошенко #украинцы #зеленский #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 04.04.2019
У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

17:21 04.04.2019
У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

17:08 04.04.2019
У президента Порошенко до конца избирательной кампании запланированы международные визиты

У президента Порошенко до конца избирательной кампании запланированы международные визиты

17:05 04.04.2019
В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

17:04 04.04.2019
В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

16:59 04.04.2019
В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

16:46 04.04.2019
Порошенко готовий оплатити половину витрат на проведення дебатів на "Олімпійському"

Порошенко готовий оплатити половину витрат на проведення дебатів на "Олімпійському"

16:42 04.04.2019
В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

16:30 04.04.2019
Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском"

Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском"

16:28 04.04.2019
В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины

Рекламный аккаунт команды Зеленского был заблокирован в Google, вопрос решили

Стало известно, кто будет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским

В штабе Порошенко ратуют за несколько раундов дебатов

6% украинцев выступают за переход к парламентскому правлению, 14% к президентскому - соцопрос

НОТУ обязательно подготовит проведение дебатов 19 апреля - Аласания

Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском" - спикер штаба

Президент Порошенко в пятницу утром ожидает Зеленского в медпункте "Олимпийского" для сдачи анализов - Медведев

ЦИК о дебатах кандидатов в президенты: официальная позиция комиссии буде позже

Зеленский считает, что победить в войне на Донбассе можно дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА