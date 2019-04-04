ЦИК о дебатах кандидатов в президенты: официальная позиция комиссии буде позже

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что официальная позиция комиссии как коллегиального органа относительно возможных дебатов кандидатов в президенты Украины, в том числе на НСК "Олимпийский", будет обнародована позже.

"По встрече кандидатов на стадионе, о чем есть множество сообщений в СМИ, я сообщить вам ничего не могу, так как это право кандидатов. Относительно того, как будут организованы дебаты, я вас отсылаю к статье 62 закона "О выборах президента Украины". Официальная позиция Центральной избирательной комиссии относительно проведения дебатов будет оглашена дополнительно", - сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге в четверг.

Что касается сроков обнародования соответствующей официальной позиции ЦИК, Е.Радченко отметил: "Пока идет непрерывное заседание по принятию протоколов, я не уверен, что оно появится сегодня".

Он отметил, что если речь идет о теледебатах, то, согласно закону, они финансируются за счет государственного бюджета.