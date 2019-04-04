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Выборы

14:55 04.04.2019

Зеленский считает, что победить в войне на Донбассе можно дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии

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Зеленский считает, что победить в войне на Донбассе можно дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сказал, что первым его указом в случае победы на выборах будет план по внедрению в Украине "подлинного народовластия", и считает, что в войне на Донбассе можно победить дипломатией, экономическим ростом и укреплением украинской армии.

В рамках проекта "Президент UA" интернет-издания "Радио Свобода" В.Зеленский ответил на 25 вопросов, которые были поставлены всем кандидатам президентской кампании 2019 года.

Так, на вопрос "Каким будет ваш первый указ в должности президента Украины в случае победы на выборах", В.Зеленский ответил: "Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"".

Отвечая на вопрос о том, какие три страны, по его мнению, являются главными стратегическими партнерами Украины, кандидат в президенты ответил: "Все ситуативно. Стратегическими партнерами в каких вопросах, каких направлениях? Жизнь изменчива, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях".

В.Зеленский также сказал, что "Крым - это Украина", а на востоке Украины весной 2014 года "у нас "отжали" нашу территорию". "Но это временно", - добавил кандидат в президенты.

По его словам войну на Донбассе остановить невозможно – "в войне ты или проиграешь, или выиграешь". "Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии", - сказал В.Зеленский.

Теги: #зеленский #выборы
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