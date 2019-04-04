Выборы2019

Выборы

13:44 04.04.2019

Телеведущий Сергей Притула предложил провести дебаты между Зеленским и Порошенко на НСК "Олимпийский"

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Телеведущий Сергей Притула предложил провести дебаты между Зеленским и Порошенко на НСК "Олимпийский"

Украинский телеведущий Сергей Притула предложил провести дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе НСК "Олимпийский".

С.Притула также опубликовал в Facebook свой гастрольный график и выразил готовность провести политические дебаты в свободные от выступлений дни.

"В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безоплатной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу чей Крым!", - написал он.

Теги: #зеленский #олимпийский #притула #выборы #дебаты #порошенко
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