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13:42 04.04.2019

В БПП признали, что новость о видео Зеленского по дебатам является фейком

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В БПП признали, что новость о видео Зеленского по дебатам является фейком

Депутаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Ирина Геращенко и Владимир Арьев извинились за распространение фейка о том, что права на видеоролик кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах принадлежат российской компании.

"Его (видеоролик В.Зеленского – ИФ) снимали местные продакшн, как выяснилось, а РФ - компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах. Юрист Ольга Деркач, профессионал в авторском праве отметила, что фиктивный правообладатель, робот, который автоматически забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ. Я против неправдивых новостей", - написала она на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

В свою очередь В.Арьев написал: "Сначала мне аргументированно доказали о рос. Компании в авторских правах ролика Зе - это правда. Теперь аргументированно доказали, что это рос. компания захватывает пиратским образом популярные видео".

Ранее в команде В.Зеленского заявили, что только они обладают авторскими правами на все видео и аудио продукты, которые сделаны и транслируются в рамках его избирательной кампании.

"Мы считаем эту информацию (о том, права на ролик В.Зеленского пренадлежат российской компании Kedoo Entertainment Russia – ИФ) очередной беспомощной и скучной попыткой дискредитации. Исключительно и только "Зе! Команда" является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видео роликах и других видео и аудио продуктах, произведенных и транслируемых в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского", - заявляют в пресс-службе кандидата.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский #выборы
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