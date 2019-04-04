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12:30 04.04.2019

Любые объединения под названием "Слуга народа" в местных советах сейчас являются фейком и манипуляцией – пресс-служба Зеленского

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Любые объединения под названием "Слуга народа" в местных советах сейчас являются фейком и манипуляцией – пресс-служба Зеленского

Партия "Слуга народа", лидером которой является кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, не создает никаких фракций и депутатских объединений в местных советах, поскольку не принимала участие в местных выборах.

"Партия "Слуга народа" не принимала участия в местных выборах, а, следовательно, не имеет своих представителей ни в каких органах власти. Соответственно, любые попытки создать депутатские объединения с этим названием - фейк, манипуляция и мошенничество", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

В команде В.Зеленского уверены, что ближайшем будущем фракции партии "Слуга народа" действительно появятся в советах всех уровней – от Верховной Рады до местных советов.

"Мы готовы к такой ответственности, ведь только так, при условии объединения усилий всех ветвей власти для достижения единой цели – страны мечты – это возможно. На сегодняшний же день попытки неизвестных нам людей объединиться под нашим названием ради достижения своих целей – это попытка дезинформировать общество", - подчеркнул глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.

Теги: #зеленский #объединение #партия #слуга_народа #зе_команда
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