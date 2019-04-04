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12:05 04.04.2019

Предложенные кандидатами дебаты на "Олимпийском" могут быть формой предвыборной агитации - ЦИК

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Предложенные кандидатами дебаты на "Олимпийском" могут быть формой предвыборной агитации - ЦИК

Предложенные кандидатами на пост президента Владимиром Зеленским и Петром Порошенко дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (О выборах Президента Украины). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации", - сказал он в комментарии Укринформу в четверг.

Е.Радченко подчеркнул, что статья 62 закона о выборах президента определяет процедуру и сроки проведения передвыборных теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

В то же время, по его мнению, скорее всего, кандидаты на пост главы государства, говоря о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах Президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Вот разница", - добавил замглавы ЦИК.

При этом Е.Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования агитация кандидатов на пост президента не разрешается.

Как сообщалось, 31 марта после завершения голосования в первом туре президент Украины П.Порошенко высказал мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов. "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Киеве.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедшие во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на сайте НСТУ. Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут стать площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выдвинутых им условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, "отморожусь", спрячусь ... нет. Я - это не Вы в 2014 году. Я принимаю вызов, вот мои условия: жду Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать", - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Facebook.

Ночью 4 апреля П.Порошенко в размещенном в микроблоге Twitter видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией на всех телеканалах для десятков миллионов людей. Но стадион - так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Также он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты - это не шоу, а серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностях, историческом векторе и приоритетах, а избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.

Теги: #дебаты #порошенко #цик #зеленский #выборы
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