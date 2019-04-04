В случае проведения дебатов на НСК "Олимпийский" стадион придется оплатить из средств налогоплательщиков – Айвазовская

Согласно законодательству, кандидатам в президенты Украины шоумену Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко придется или участвовать в двух дебатах – официально организованных "Национальной общественной телерадиокомпанией" (НОТУ), и в дебатах на стадионе, или же придется оплатить из бюджетных средств аренду НСК "Олимпийский", где НОТУ организует официальные дебаты, заявила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Всем понятно, что более комфортной площадкой для Владимира Зеленского станет формат феерического шоу, зато Петру Порошенко более удобной является традиционная площадка. Они борются за свой интерес и результат дебатов, а я бы предложила все же подумать об условиях и законе, воздерживаясь от оскорблений или позиций сторонников каждого из них", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам О.Айвазовской, закон дает право кандидатам проводить агитационные мероприятия, среди которых и дебаты, исключительно за счет избирательного фонда.

"Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы на него должны быть покрыты официально самыми же кандидатами в равной пропорции", - указала она.

В то же время О.Айвазовская отметила, что закон обязывает Общественного вещателя (Национальная общественная телерадиокомпания Украины, НОТУ) организовать 19 апреля дебаты на средства налогоплательщиков, но эти дебаты безвозмездно могут транслировать другие телеканалы.

"Формат дебатов на Общественном будут определять не кандидаты, а вещатель, ведущие, которые должны быть равно удаленными от всех, профессиональными. Правила устанавливает независимая медиаструктура, а не штабы кандидатов и креативные технологи. Я бы также очень рекомендовала ведущим воздерживаться от каких-либо политических заявлений", – отметила координатор гражданской сети "Опора".

По ее словам, кандидатам в президенты Украины придется идти и на официальные дебаты, и на стадион. "Или же бюджетными средствами нужно оплатить "Олимпийский", где Общественное будет организовывать содержательную часть (дебатов - ИФ)", - подчеркнула О.Айвазовская.

Как сообщалось, вечером 3 апреля кандидат президенты Украины, шоумен В.Зеленский призвал другого кандидата в президенты, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить ряд выставленных ним условий, одним из которых было проведение дебатов на НСК "Олимпийский".

В ночь на 4 апреля П.Порошенко ответил на условия В.Зеленского об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.