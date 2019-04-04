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Выборы

11:09 04.04.2019

Первый вице-премьер прогнозирует рецессию экономики Украины в случае победы Зеленского

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Первый вице-премьер прогнозирует рецессию экономики Украины в случае победы Зеленского

Первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив прогнозирует рецессию экономики Украины и падение курса гривни в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

"Экономика покажет рецессию, гривня упадет, цены вырастут, как и безработица. Доходы семей уменьшатся как закономерное следствие остановки реформ и неопределенности внешнего и внутреннего экономического политического курса Украины", – написал он в своем блоге для интернет-издания "ЛИГА.NET".

По словам С.Кубива, международное сообщество, вероятнее всего, воздержится от новых программ сотрудничества с Украиной, "пока профессиональные качества Зеленского-политика не станут четко понятыми".

Теги: #кубив #зеленский #украина #экономика
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