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09:54 04.04.2019

Гриценко точно не будет голосовать за Порошенко во втором туре президентских выборов, по Зеленскому еще не определился

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Гриценко точно не будет голосовать за Порошенко во втором туре президентских выборов, по Зеленскому еще не определился

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что никогда не проголосует во втором туре президентских выборов за действующего главу государства Петра Порошенко, а касательно второго кандидата, шоумена Владимира Зеленского еще мнение не составил.

"За кого голосовать 21 апреля, Вы меня спрашиваете? За Порошенко, за еще пять лет лжи, коррупции и мародерства - я не проголосую никогда. Порошенко имел шанс, он его опозорил, должен уйти и должен ответить перед законом. Это моя твердая, ценностная позиция. За Зеленского? Скажу прямо: я еще не могу дать Вам советы, сам не определился. Взвешиваю шансы и одновременно риски для страны, еще недостаточно информации получил. За неделю иметь позицию и решения, Вам сразу сообщу", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Кроме этого, политик прокомментировал предложение В.Зеленского провести дебаты с П.Порошенко на стадионе.

"Не знаю, что там придумают в штабе Порошенко, а мой ответ был бы мгновенной: я бы с Зеленским вышел на дебаты. На НСК "Олимпийский", вживую, в присутствии тысяч журналистов - тем более!", - подчеркнул А.Гриценко.

В первом туре выборов президента, который состоялся 31 марта 2019 года, А.Гриценко заручился продержкой 6.91% голосов. За него проголосовали 1млн 306тыс. 411 избирателей.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский #выборы #гриценко
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