Выборы2019

Выборы

09:23 04.04.2019

НСК "Олимпийский" пока не получал заявок на проведение дебатов кандидатов в президенты, но готов рассмотреть их

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НСК "Олимпийский" пока не получал заявок на проведение дебатов кандидатов в президенты, но готов рассмотреть их

Государственному предприятию НСК "Олимпийский" пока не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.

"Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве является его собственной инициативой. Оно не обсуждалось с руководством госпредприятия, и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на стадионе", - говорится в заявлении пресс-службы НСК в среду.

В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК "Олимпийский" будет рассматривать их в рабочем порядке.

"Попутно заявляем, что НСК "Олимпийский" является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины", - отметили на госпредприятии.

Ране ев этот день кандидат президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал другого кандидата в президенты, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить ряд выставленных ним условий, одним из которых было проедение дебатов на НСК "Олимпийский".

Как сообщалось, 31 марта после завершения голосования в первом туре президент Украины П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов.

"Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Киеве.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на сайте НОТУ.

Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #олимпийский #выборы
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