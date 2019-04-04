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09:07 04.04.2019

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

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Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Президент Украины Петр Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер в ночь на четверг видеоролике ответил на условия кандидата в президенты Владимира Зеленского об участии в дебатах на НСК "Олимпийском".

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Глава государства отметил, что "быть президентом и верховным главнокомандующим это не игра и не желание понравиться… это значит нести ответственность за людей, за страну и внутри страны, и на международном уровне. И дебаты делают это не ради зрелища на стадионе".

"Мы с вами очень разные. Главное отличие - стрелки геополитических компасов показывают в диаметрально противоположных сторонах мира. Моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет нс колени", - подчеркнул П.Порошенко.

Также он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты это не шоу, а серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.

"Страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу", - резюмировал П.Порошенко.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский #выборы
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