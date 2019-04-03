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22:26 03.04.2019

ЦИК приняла протоколы уже от 111 окружкомов из 199

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ЦИК приняла протоколы уже от 111 окружкомов из 199

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента еще от одной окружной комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на продолжившемся заседании в среду комиссия приняла протоколы от ОИК № 153 (Ровенская область).

Также ЦИК приняла протоколы 31 участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на заграничных участках.

Таким образом, на 20:50 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования на 111 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 4 апреля 2019 года.

Теги: #протоколы #цик
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