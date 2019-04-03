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22:25 03.04.2019

Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал – замглавы ЦИК

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Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал – замглавы ЦИК

Результаты первого тура выборов президента Украины по округам и участкам в судах пока никто из кандидатов не обжаловал, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко

"Пока что, по состоянию на сегодня, информация о судебных обжалованиях результатов голосования по округам и участкам, к нам не поступала. Если такие заявления, жалобы будут, и они будут удовлетворены судами, то, конечно, это остановит установления результатов выборов в пределах Украины", - сказал он журналистам в среду.

Е.Радченко надеется, что даже если такие судебные процессы и будут, то суды будут работать так же оперативно, как и ЦИК. "И мы успеем сделать все процедуры, предусмотренные законом, для того, чтобы повторное голосование было организовано надлежащим образом и в сроки, предусмотренные законом", - отметил он.

Согласно закону, ЦИК Украины до 10 апреля должна установить результаты выборов президента Украины, которые прошли 31 марта.

Теги: #цик #суд #выборы
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