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Выборы

21:24 03.04.2019

Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"- Ионова

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Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"- Ионова

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова считает, что баллотирующийся на второй срок действующий президент Украины Петр Порошенко не будет вести дебаты с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе, как он это предложил.

"Президент Порошенко – европеец и он не будет встречаться на стадионе. Будет встречаться в телестудии, где должны пройти нормально, профессионально дебаты", – выразила мнение парламентарий в среду вечером в эфире "Громадського ТВ", комментируя видеообращение В.Зеленского, в котором он позвал П.Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".

"А на стадион к нему может прийти (глава Федерации футбола Украины Андрей - ИФ) Павелко и сыграть в футбол", – добавила М.Ионова.

Как сообщалось, 31 марта после завершения голосования в первом туре президент Украины П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов. "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Киеве.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на сайте НОТУ. Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #дебаты #стадион #выборы
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