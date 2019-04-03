Выборы2019

Выборы

19:48 03.04.2019

ЦИК приняла протоколы уже от 103 окружкомов из 199, а также из 22 участков за границей

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ЦИК приняла протоколы уже от 103 окружкомов из 199, а также из 22 участков за границей

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента еще от 6 окружных комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на продолжившемся заседании в среду Комиссия приняла протоколы от ОИК № 60 (Донецкая область), № 79 (Запорожская область), № 100 (Кировоградская область), № 119 (Львовская область), № 154 (Ровенская область), № 197 (Черкасская область).

Кроме того, после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, ЦИК поручила окружной комиссиям № 148 и № 212 подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" до 4 апреля включительно.

Также в режиме заседания ЦИК приняла, рассмотрела и огласила протоколы 22 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на заграничных участках.

Таким образом, на 18:00 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования на 103 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.

Теги: #цик #выборы
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