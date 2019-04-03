У Зеленского заявляют, что для него участие в дебатах ценнее, чем для Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов к участию в дебатах перед вторым туром голосования на выборах и это участие является "более ценным", чем для действующего главы государства Петра Порошенко, заявила советник по правовым вопросам В.Зеленского Ирина Венедиктова.

"Владимир Зеленский в ночь с 31 марта на 1 апреля четко сказал – "да, я готов". Более того, для нашего штаба это будет более интересно и для нашего избирателя это будет более ценно, чем для избирателя и штаба Петра Алексеевича", - сказала она в интервью Радио Свобода в среду.

По словам И.Венедиктовой, никаких требований для того, чтобы дебаты состоялись, к другой стороне – П.Порошенко - в штабе В.Зеленского нет.

"Мы никаких условий не ставим, просто хотим подчеркнуть, что, если Петр Алексеевич хочет дебатировать с кандидатом в президенты, то, наверное, логично сделать посыл в первую очередь к своему избирателю, что он будет дебатировать не с марионеткой и будет обращаться не к 85 % марионеток", - добавила советник лидера президентской гонки.

Она подчеркнула, что дебаты важны для того, чтобы "избиратель смог различить, где "95 квартал", а где кандидат на очень высокую должность в государстве".