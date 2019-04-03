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17:27 03.04.2019

Зеленский опережает Порошенко во втором туре президентских выборов – экзит-пол "112 Украина" и "NewsOne" в первом туре

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Зеленский опережает Порошенко во втором туре президентских выборов – экзит-пол "112 Украина" и "NewsOne" в первом туре

Во втором туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 49,4%, а действующий глава государства Петр Порошенко 19,8%, свидетельствуют результаты экзит-пола телеканалов "112 Украина" и "NewsOne", проведенного в день голосования в первом туре Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) совместно с Центром "Социальный мониторинг" (Украина).

Как сообщается на сайте Центра "Социальный мониторинг", на вопрос: "За кого Вы проголосуете, если во втором туре будут В.Зеленский и П.Порошенко?", 49,4% отдали предпочтение шоумену, а 19,8% респондентов – действующему президенту.

Еще 19,2% опрошенных затруднились с ответом, а 11,6% сказали, что не будут участвовать в голосовании.

Экзит-пол телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" проведен совместно Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг" (Украина). Были опрошены более 29,5 тыс. избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года методом персонального индивидуального интервью. Статистическая погрешность не сообщается.

Как сообщалось, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 30,24% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко – 15,95% голосов избирателей в первом туре президентских выборов по итогам обработки 99,99% протоколов через систему "Выборы".

Теги: #экзит_пол #зеленский #порошенко #голоса_изберателей #выборы
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