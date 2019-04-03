ЦИК приняла бумажные протоколы уже от 97 окружных комиссий из 199

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от 97 окружных комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в среду Комиссия приняла протоколы еще от 78 окружных избирательных комиссий (ОИК).

Таким образом, на 16:00 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования на 97 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.