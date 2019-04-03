Смешко заявил, что не поддержит Порошенко во втором туре и пойдет в Раду

Экс-глава СБУ Игорь Смешко, который баллотировался на пост президента Украины заявил, что он и его партия "Сила и честь" не будут поддерживать действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

"Действующее политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем", - написал он в Фейсбук в среду.

Он также высказался относительно кандидата Владимира Зеленского.

"Откровенно говорю: знаю только талантливого актера Зеленского. Имею человеческую симпатию к его таланту. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю. Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов - по обстоятельствам. За малейшее зло против вашей родины и вашей семьи", - написал он.

И.Смешко добавил, что его партия будет принимать участие в парламентских выборах.

"Во-вторых, почти один миллион двести тысяч избирателей (более 6% общего числа голосов), которые проголосовали за нашу программу - это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, непременно войдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах", - подчеркнул экс-кандидат.