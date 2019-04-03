Евродепутатов огорчает отсутствие у Зеленского политического опыта – Хармс

Немецкий депутат Европарламента от Партии зеленых Ребекка Хармс заявила, что отсутствие политического опыта у лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского ее "огорчает".

"То, что Зеленский - "чистый лист", огорчает меня не меньше, чем моих многочисленных коллег. Однако голосовало за него много украинцев, которых я не считаю инфантильными. Надо признать, что это связано с глубоким разочарованием общества из-за злоупотреблений, особенно в регионах, с тем, что надежды, пробужденные Майданом, не осуществились", - сказала она в интервью агентству Укринформ, опубликованном во вторник.

По словам Р.Хармс, политическим элитам, проигравшим в первом туре президентской гонки, следует подумать над своими ошибками.

"Я убеждена также, что мы в ЕС, в Германии должны задуматься над тем, почему в Украине разочарование настолько велико. Почему процесс, который, без сомнения, прекрасен, который принес некоторые результаты, так мало воспринимают? Так мало, что неожиданно проголосовали за человека, который абсолютно никакого отношения к этому процессу не имел", - считает политик.