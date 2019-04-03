Выборы2019

Выборы

15:03 03.04.2019

Кошель: Неучастие кандидатов в дебатах - это нарушение избирательного закона

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Кошель: Неучастие кандидатов в дебатах - это нарушение избирательного закона

Глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель напомнил, что неучастие кандидатов на пост главы государства в дебатах перед вторым туром президентских выборов будет нарушением избирательного закона.

"Я хочу напомнить, что норма о дебатах предусмотрена действующим законом о выборах (ст. 62 ЗУ "О выборах Президента Украины", – ред.), и неучастие в дебатах будет нарушением избирательного законодательства", - сказал А.Кошель в интервью ZIK.

По его словам, в данном случае играет роль не мера ответственности за это нарушение, а важно, чтобы общество увидело дискуссию между кандидатами.

"Даже не дискуссию, а ответы на ключевые вопросы. Это крайне важно, потому что за этими ключевыми вопросами мы будем дальше оценивать работу выбранного президента – сто дней, полгода, год. Это должно стать ключевым этапом кампании накануне второго тура", - отметил он.

Теги: #кандидаты #дебаты #закон #киу #кошель
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