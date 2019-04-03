Александр Шевченко заявил, что партия "УКРОП" обязательно будет участвовать в парламентских выборах

Внефракционный народный депутат Александр Шевченко, который баллотировался на пост президента Украины от партии "Укроп" заявил, что политсила обязательно будет участвовать в парламентских выборах.

"УКРОП" обязательно будет участвовать в парламентских выборах и бороться за право на власть от украинского народа. Ведь борьба не останавливается. Сейчас наша главная задача - полностью изменить власть", - сказал А.Шевченко в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Народный депутат также призвал своих единомышленников во втором туре президентских выборов поддержать Владимира Зеленского. Он отметил, что история знает много примеров, когда успешные актеры становились большими президентами.

"Рональд Рейган - один из самых успешных президентов США, которому выпала судьба развалить советскую империю, Йонг Гнарр - мэр Рейкьявика, столицы Исландии, фактически спас Рейкьявик во время финансового кризиса, Беппе Грилло - итальянский парламентарий, который создал успешную парламентскую партию, он кстати официально поддержал Владимира Зеленского и пожелал ему победы на президентских выборах, Марьян Шарец - комик, который стал в 2018 году премьер-министром Словении, актер Арнольд Шварценеггер - был избран губернатором Калифорнии, президент Чехии Вацлав Гавел был писателем и диссидентом. Этот перечень можно продолжить. Эти люди - успешные в своей профессии и такими же сделали свои страны", - подчеркнул А.Шевченко.

По его мнению, В.Зеленский - человек команды, которому удалось собрать вокруг себя успешных талантливых людей.

"Так будет и в политике. Ведь лидер симпатий избирателей пообещал строить свою команду из специалистов. А главное - в ней будут люди, которые не были в политике. Это будут люди с другим позитивным мышлением. Верю, что они сумеют кардинально изменить страну к лучшему", - добавил политик.