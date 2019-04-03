Выборы2019

Выборы

13:02 03.04.2019

Экс-министр финансов Данилюк может стать главой МИД в случае победы Зеленского - Лещенко

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Экс-министр финансов Данилюк может стать главой МИД в случае победы Зеленского - Лещенко

Экс-министр финансов Александр Данилюк может возглавить Министерство иностранных дел Украины, если во втором туре президентских выборов победит Владимир Зеленский, сообщил член команды советников шоумена, нардеп Сергей Лещенко.

"На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел. Но решение пока не финализировано", - сообщил он журналистам НВ в среду.

При этом на вопрос о том, огласит ли В.Зеленский кандидатуру своего премьера, С.Лещенко сказал, что "это нереально, ведь премьер-министра назначает Верховная Рада".

"Но вот главу НБУ Зеленский обещал не трогать, так как у него семилетний контракт", - добавил советник В.Зеленского.

Теги: #зеленский #лещенко #данилюк #выборы
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