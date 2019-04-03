Выборы2019

Выборы

12:39 03.04.2019

Штаб Бойко обвиняет президента в применении админресурса на Донбассе

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Штаб Бойко обвиняет президента в применении админресурса на Донбассе

В штабе кандидата в президенты, представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко заявляют о задействовании админресурса местных властей, социальных служб и военно-гражданской администрации в подкупе избирателей и манипуляции с бюллетенями в прифронтовых районах Донецкой области, чтобы получить нужный результат на выборах президента Украины 31 марта.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте политсилы, на 15 специальных избирательных участках, которые находятся в основном на территории воинских частей Донецкой области, зафиксирован аномально высокий результат голосования за действующего президента — в среднем на уровне 38% при среднем по области 12%.

"По словам местных штабов и наблюдателей, такая аномальная для области поддержка действующего президента была достигнута за счет административного ресурса", - отмечают в штабе.

В частности, в Бахмутском районе, в округе №46, во время высыпания бюллетеней из урн вбрасывали неиспользованные бюллетени, утверждают в штабе Ю.Бойко. "Также президенту добавили голосов за счет явки", - говорится в сообщении.

На округе №51 в поселке Зайцево Бахмутского района 64 избирателя-переселенца, которые фактически проживают на неподконтрольной Украине территории и не могут самостоятельно передвигаться, "удивительным образом отдали свои голоса за Порошенко", отмечают в штабе кандидата.

Также в сообщении отмечается, что в округе №45 в Ясиноватском районе, который находится в непосредственной близости к линии разграничения, на жителей и членов УИК оказывалось давление военных администраций. "Также члены комиссий подтверждают факт вброса протоколов за Порошенко, но люди элементарно боятся оформить это в виде акта или заявления", - говорится в сообщении.

"Стоит отметить, что социальные службы и военно-гражданские администрации, как и местные власти, использовали давление на избирателей", - говорится в сообщении штаба Ю.Бойко.

Теги: #бойко #выборы
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