Выборы2019

Выборы

11:17 03.04.2019

Команда Зеленского озвучила ряд "требований" к Порошенко, в том числе в вопросах закона о выборах, работы НАПК и ВАКС

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Команда Зеленского озвучила ряд "требований" к Порошенко, в том числе в вопросах закона о выборах, работы НАПК и ВАКС

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ожидает от действующего главы государства Петра Порошенко ряда действий до "завершения срока его пребывания на этом посту".

Сообщение на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке начинается так: "Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него".

Далее идет ряд "требований" к главе государства.

"Требуем, чтобы до истечения срока своего пребывания на посту президента Украины он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов; перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности; обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах", - говорится в сообщении.

Среди требований - выдача актов о назначении судей и обеспечение принятия мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС); отзыв своего законопроекта о криминализации незаконного обогащения и поручение коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов.

В команде Зеленского также настаивают на том, чтобы П.Порошенко лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности; чтобы уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

От действующего президента также ожидают ликвидации схемы "Роттердам+" и старта внешнего независимого аудита деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, в команде Зеленского настаивают, чтобы П.Порошенко опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Согласно данным 99,88% протоколов, в первом туре президентских выборов за шоумена В.Зеленского проголосовали 30,23% избирателей, за П.Порошенко - 15,95%.

Теги: #зекоманда #зеленский #порошенко
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