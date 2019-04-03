Выборы2019

Выборы

09:06 03.04.2019

В ЦИК поступили данные 99,88% протоколов: за Зеленского проголосовали 30,23%, избирателей, за Порошенко – 15,95%

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В ЦИК поступили данные 99,88% протоколов: за Зеленского проголосовали 30,23%, избирателей, за Порошенко – 15,95%

В Центральную избирательную комиссию поступили данные 99,88% протоколов на выборах президента Украины.

Ожидаются данные голосования в Винницкой области (обработано 99,81% протоколов), в Киевской области (обработано 99,36% протоколов), в Одесской области (обработано 99,31% протоколов), в Херсонской области (обработано 99,87% протоколов), в Черновицкой области (есть данные 98,23% протоколов).

По данным 99,88% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,23% избирателей, за президента Украины Петра Порошенко 15,95%, избирателей. Таким образом, они выходят во второй тур выборов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,67%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,91%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,47%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,15%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,62%.

За остальных кандидатов проголосовали менее 1% избирателей. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Согласно закону, выборы президента Украины проводятся в два тура. Если в первом туре 31 марта один из кандидатов наберет более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он признается победителем. В противном случае проводится повторное голосование (второй тур), в котором принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

Теги: #протоколы #цик
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