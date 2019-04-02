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23:22 02.04.2019

ЦИК приняла еще два протокола с результатами выборов от ОИК – всего 19

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ЦИК приняла еще два протокола с результатами выборов от ОИК – всего 19

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от окружных комиссий № 175 и № 181 (Харьковская область), сообщает пресс-служба ЦИК.

Кроме того, после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, ЦИК поручила окружной комиссии № 180 подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" до 5 апреля включительно.

Таким образом, на 22:00 2 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования на 19 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 среды, 3 апреля.

Теги: #протокол #цик
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