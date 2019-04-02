Выборы2019

Выборы

21:19 02.04.2019

Данилюк: Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента

1 мин читать
Данилюк: Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента

Создание Службы финансовых расследований (СФР) вместо налоговой милиции и подразделений других силовых структур, оказывающих давление на бизнес, остается одним из главных приоритетов команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил член команды Александр Данилюк, который не смог добиться принятия этого закона в свою бытность главой Минфина в 2016-2018 годах.

"Даже если парламент решить тормозить этот вопрос, у нас есть практический подход, как реализовывать эту реформу даже без закона", - сказал А.Данилюк во вторник в Киеве на Free market road show, организованном "Бендукидзе free market центром".

Он вновь подверг критике идею нынешнего президента Украины Петра Порошенко, что подобная служба должна подчиняться главе государства. Экс-министр финансов отметил, что хотя сейчас сам представляет команду кандидата в президенты, он по-прежнему остается сторонником того, что СФР должна подчиняться Минфину.

Среди других первоочередных планов в сфере экономики он также назвал принятие нового Налогового кодекса и Кодекса о труде. По словам А.Данилюка, в этих вопросах команда В.Зеленского "выходит на финишную прямую".

Теги: #сфр #данилюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:06 02.04.2019
Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента – экс-глава Минфина Данилюк

Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента – экс-глава Минфина Данилюк

19:48 02.04.2019
Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

09:14 02.04.2019
Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

02:09 02.04.2019
Главной угрозой украинской государственности является коррупция на всех уровнях – советник Зеленского Данилюк

Главной угрозой украинской государственности является коррупция на всех уровнях – советник Зеленского Данилюк

00:11 02.04.2019
Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

21:29 31.03.2019
Экс-глава Минфина Данилюк готов присоединиться к команде Зеленского в случае победы на выборах президента

Экс-глава Минфина Данилюк готов присоединиться к команде Зеленского в случае победы на выборах президента

14:42 19.03.2019
Зеленский интересуется мнением об экс-главе Минфина Данилюке как о возможном будущем главе МИД

Зеленский интересуется мнением об экс-главе Минфина Данилюке как о возможном будущем главе МИД

19:31 15.03.2019
Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

18:42 15.03.2019
Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

20:42 26.02.2019
Обвинения Заманы в госизмене и развале армии беспочвенны и являются предвыборным пиаром, убежден экс-глава Минфина Данилюк

Обвинения Заманы в госизмене и развале армии беспочвенны и являются предвыборным пиаром, убежден экс-глава Минфина Данилюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского

ЦИК приняла бумажные протоколы от 14 окружкомов

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку дебатов между Зеленским и Порошенко

Садовый: "Самопомич" пойдет на следующие выборы в Раду

Полиция открыла дело по факту фальсификации избирательных списков в Никополе

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский готов к дебатам, но нужно дождаться объявления второго тура – советник штаба кандидата

Туск поздравил Порошенко с выходом во 2-й тур и назвал соблюдение демократических стандартов на выборах достижением президента Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА