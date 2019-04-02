Данилюк: Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента

Создание Службы финансовых расследований (СФР) вместо налоговой милиции и подразделений других силовых структур, оказывающих давление на бизнес, остается одним из главных приоритетов команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил член команды Александр Данилюк, который не смог добиться принятия этого закона в свою бытность главой Минфина в 2016-2018 годах.

"Даже если парламент решить тормозить этот вопрос, у нас есть практический подход, как реализовывать эту реформу даже без закона", - сказал А.Данилюк во вторник в Киеве на Free market road show, организованном "Бендукидзе free market центром".

Он вновь подверг критике идею нынешнего президента Украины Петра Порошенко, что подобная служба должна подчиняться главе государства. Экс-министр финансов отметил, что хотя сейчас сам представляет команду кандидата в президенты, он по-прежнему остается сторонником того, что СФР должна подчиняться Минфину.

Среди других первоочередных планов в сфере экономики он также назвал принятие нового Налогового кодекса и Кодекса о труде. По словам А.Данилюка, в этих вопросах команда В.Зеленского "выходит на финишную прямую".