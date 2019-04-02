Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе

Реформа судебной системы при президенте Петре Порошенко во многом была имитацией реформы, поэтому команда кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его победы на президентских выборах намерена осуществить ее перезапуск.

"Представим на следующей неделе наше видение", - сказал член команды В.Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк во вторник на организованном "Бендукидзе free market центром" Free market road show.

Он отметил, что судебная система "будет поставлена с ног на голову", и эти действия начнутся с Верховного суда и Апелляционного суда.

А.Данилюк также подчеркнул, что необходим перезапуск антикоррупционной инфраструктуры в Украине. По его словам, в настоящее время она не работает из-за политической зависимости: даже если Национальное антикоррупционное бюро Украины проводить эффективные расследования, то они блокируются Специализированной антикоррупционной прокуратурой. "Проблема с лидерством в антикоррупционной прокуратуре", - считает представитель команды В.Зеленского.

Он выразил надежду, что еще П.Порошенко как президент сформирует Антикоррупционный суд, напомнив, что тот должен был сделать это еще в минувшую субботу. По словам А.Данилюка, при желании суд мог бы принимать первые решения уже сегодня.

А.Данилюк спрогнозировал, что в случае победы В.Зеленского на выборах "первые посадки" произойдут "уже вскоре после выборов".