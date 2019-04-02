Выборы2019

Выборы

19:16 02.04.2019

ЦИК приняла бумажные протоколы от 14 окружкомов

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ЦИК приняла бумажные протоколы от 14 окружкомов

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки протоколы об итогах голосования на выборах президента от окружных комиссий территориальных избирательных округов № 148 (Полтавская область), № 169 (Харьковская область), № 187 (Хмельницкая область), № 215, № 219, № 220 (Киев).

Таким образом, ЦИК приняла бумажные протоколы об итогах голосования на 14 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.

Теги: #цик #выборы
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