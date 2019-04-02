В соцсетях запустили флешмоб в поддержку дебатов между Зеленским и Порошенко

В соцсетях набирает популярность хештег #хочубачитидебати – таким образом украинцы требуют дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Как избиратель, я хочу слышать как думает, реагирует, аргументирует человек, собирающийся заговорить от имени страны. Имеем право. Присоединяйтесь и требуйте. #хочубачитидебати", - написала на своей странице в Facebook организатор флешмоба член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова во вторник.

Кроме того, в Facebook появилась группа Дебати_челендж, которая просит пользователей соцсетей распространять хештег и требовать от лидеров президентской гонки публичного диалога.