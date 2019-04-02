Садовый: "Самопомич" пойдет на следующие выборы в Раду

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявляет, что его политическая сила примет участие в очередных парламентских выборах.

"Самопомич" будет принимать участие в выборах в следующий парламент как самодостаточная политическая сила. Я думаю, что сегодня, как никогда, нужны твердые проукраинские антикоррупционные политики", - сказал А.Садовый в видеообращении, размещенном на его странице в Фейсбуке во вторник.

Он отметил, что депутаты из нынешней фракции "Самопомич" за это время не изменились в худшую сторону.

В сообщении к видео также указано, что "Самопомич" разрабатывает "первую в украинской истории систему формирования перечня кандидатов по открытым спискам".

Как известно, на выборах президента Украины А.Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Фракция "Самопомич" в Верховной Раде насчитывает 25 народных депутатов, ее глава – Олег Березюк.

Выборы в Верховную Раду должны состояться осенью текущего года.