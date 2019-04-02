Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,22% и 15,94% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 99,5% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы".

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,68%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,91%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,03%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,48%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,15%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,62%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.