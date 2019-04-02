Выборы2019

Выборы

16:40 02.04.2019

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

1 мин читать
Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,22% и 15,94% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 99,5% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы".

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,68%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,91%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,03%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,48%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,15%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,62%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Теги: #зеленский #тимошенко #цик #выборы #порошенко #голоса_изберателей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 02.04.2019
Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

17:21 02.04.2019
Полиция открыла дело по факту фальсификации избирательных списков в Никополе

Полиция открыла дело по факту фальсификации избирательных списков в Никополе

16:57 02.04.2019
Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

16:52 02.04.2019
Зеленский готов к дебатам

Зеленский готов к дебатам

16:23 02.04.2019
Зеленский готов к дебатам, но нужно дождаться объявления второго тура – советник штаба кандидата

Зеленский готов к дебатам, но нужно дождаться объявления второго тура – советник штаба кандидата

15:09 02.04.2019
Туск поздравил Порошенко с выходом во 2-й тур и назвал соблюдение демократических стандартов на выборах достижением президента Украины

Туск поздравил Порошенко с выходом во 2-й тур и назвал соблюдение демократических стандартов на выборах достижением президента Украины

14:46 02.04.2019
Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

14:13 02.04.2019
Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

13:54 02.04.2019
Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

13:39 02.04.2019
Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,02% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,02% протоколов ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Садовый: "Самопомич" пойдет на следующие выборы в Раду

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Тимошенко намерена сделать ставку на участии в парламентских выборах

Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

Тимошенко не стала призывать украинцев голосовать за Порошенко или Зеленского во втором туре выборов

Во всех молодых демократиях, к которым относится и Украина, одни и те же моменты в нарушениях избирательного процесса, отмечают в ENEMO

Тимошенко считает, что Порошенко прошел во 2-й тур с помощью фальсификаций, но обжаловать результаты голосования в суде не будет

Наблюдатели ENEMO подчеркивают важность проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины, вышедшими во второй тур

Выборы в Украине прошли прозрачно и эффективно, в соответствии с международными стандартами - ENEMO

Украинцы могут гордиться тем, что выборы были свободными и конкурентными - глава миссии наблюдателей от ENEMO Вуйович

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА