Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

Участники энергетического рынка, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина", затрудняются оценить политику в отрасли кандидата в президенты Владимира Зеленского, надеются на сохранение либерализации рынка и темпов реформ вне зависимости от итогов выборов.

"Отрасль надеется, что наша страна будет придерживаться пути к энергонезависимости и увеличению газодобычи независимо от того, кто победит во втором туре выборов президента", – заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах.

Комментируя вопрос относительно кадровых ожиданий от В.Зеленского в случае его победы, он выразил надежду, что за решения относительно развития энергосектора будут отвечать отраслевые профессионалы с незапятнанной репутацией. При этом он акцентировал внимание на важности системных консультаций с бизнесом.

В свою очередь, СЕО компании ETG.UA, занимающейся поставками природного газа, Владимир Шведкий отметил, что отрасль энергетики достаточно консервативна, к изменениям в ней необходимо относиться с особым вниманием вне зависимости от итогов второго тура.

"Хотя в Украине энергетическую политику формируют Кабмин и комитет Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу, мы надеемся, что вне зависимости от результатов второго тура либерализация энергетического рынка сохранится. А также, что будущий президент будет относиться взвешенно к вопросам энергетики, что действующий курс на реализацию Третьего энергетического пакета, равно как и планы по переходу к Четвертому энергетическому пакету, продолжится. Иными словами, интеграция энергетической системы в европейские рынки будет для него одним из приоритетов", – сказал он.

Источник из компании, осуществляющей деятельность по поставке электрической энергии, в беседе с агентством отметил отсутствие в настоящее время какого-либо понимания относительно того, как потенциальная победа В.Зеленского повлияет на рынок.

"В настоящее время наблюдается полное отсутствие понимания того, кто в его команде будет отвечать за энергетику, поэтому чего именно стоит ждать - пока неизвестно", – сказал он.

Другой игрок энергорынка, который также пожелал остаться неназваным, отметил: о каком-либо влиянии В.Зеленского как потенциального победителя можно будет говорить только после первых принятых решений в сфере энергетики.

"В целом нужно судить не по каким-то заявлениям и лозунгам, а по итогам каких-либо действий. Но предварительно могу сказать: в целом мы с оптимизмом смотрим на данный вариант развития событий (победу В.Зеленского – ИФ)", – отметил источник.