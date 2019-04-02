Выборы2019

Выборы

12:44 02.04.2019

Наблюдатели ENEMO подчеркивают важность проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины, вышедшими во второй тур

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Наблюдатели ENEMO подчеркивают важность проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины, вышедшими во второй тур

Дебаты между кандидатами в президенты Украины, вышедшими во второй тур, чрезвычайно важны для предвыборной кампании, подчеркнули в международной миссии наблюдателей ENEMO по наблюдению за проведением выборов в Украине.

"Важность дебатов сложно переоценить, несмотря на их отсутствие перед первым туром кампания все-таки была конкурентной. Мы призываем и подчеркиваем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании", - сказал эксперт миссии ENEMO по вопросам выборов Пьер Петье на пресс-конференции в Киеве.

Говоря об освещении в СМИ предвыборной кампании кандидатов в президенты, П.Петье добавил: "Принципы справедливости, равновесия и непредвзятости в освящении избирательных компаний в СМИ были соблюдены недостаточно, в том числе отсутствует равное и непредвзятое отношение ко всем кандидатам", - сказал он.

Кроме того эксперт отметил наличие черных пиар-кампаний, как в традиционных СМИ, так и в социальных сетях, а также наличие "джинсы" в средствах массовой информации.

"Ненадлежащая маркировка рекламы и новые формы скрытой пропаганды остаются причинами для обеспокоенности", - добавил представитель ENEMO.

Наблюдатели также стали свидетелями случаев негативной агитации, например, очернения оппонентов при помощи искаженной, неточной информации, фейковых новостей, а также дискредитации других кандидатов.

"Об угрозах, давлении и запугивании избирателей сообщалось собеседниками и наблюдателями ENEMO", - рассказали в Миссии.

Кроме того, представители миссииENEMO отметили, что выполнение правил финансирования избирательной компании является недостаточным для того, чтобы препятствовать подкупу избирателей.

Теги: #дебаты #enemo #кандидаты #выборы
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