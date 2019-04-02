ЦИК приняла бумажные протоколы от 8 избирательных округов

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки протоколы об итогах голосования на выборах президента от окружных комиссий территориальных избирательных округов №105 (Луганская область), №45 (Донецкая область) и №180 (Харьковская область), №149 (Полтавская область), №134 (Одесская область).

Таким образом, ЦИК приняла бумажные протоколы об итогах голосования на 8 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.