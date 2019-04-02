Выборы2019

Выборы

12:01 02.04.2019

ЦИК во время первого тура выборов президента Украины действовала профессионально и согласно мандату - ENEMO

1 мин читать
ЦИК во время первого тура выборов президента Украины действовала профессионально и согласно мандату - ENEMO

Центральная избирательная комиссия действовала во время первого тура президентских выборов в Украине профессионально и в соответствии со своим мандатом, заявляют в международной миссии ENEMO по наблюдению за проведением выборов.

"ЦИК действовала в соответствии со своим мандатом профессионально и коллегиально", - говорится в пресс-релизе ENEMO, распространенном на пресс-конференции во вторник.

Также наблюдатели отметили, что официальные заседания ЦИК обычно были открыты для уполномоченных лиц.

"Однако ЦИК поставила под сомнение право зарегистрированных украинских наблюдателей присутствовать на сессиях ЦИК", - добавили в организации.

В ENEMO также отметили, что в Центризбирком отсутствует общедоступный реестр жалоб, в связи с чем недоступно содержание жалоб и запросов.

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) была второй по численности среди международных наблюдателей на выборах в Украине – 373 человека. В дополнение к 10 членам основной команды, которые находятся в Киеве, ENEMO аккредитовала к первому туру выборов главы Украинского государства в ЦИК 48 долгосрочных наблюдателей и 158 краткосрочных наблюдателей и разместила их группами по два человека во всех регионах Украины.

Теги: #цик #enemo #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 02.04.2019
Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

13:37 02.04.2019
Тимошенко намерена сделать ставку на участии в парламентских выборах

Тимошенко намерена сделать ставку на участии в парламентских выборах

13:28 02.04.2019
Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

13:18 02.04.2019
Тимошенко не стала призывать украинцев голосовать за Порошенко или Зеленского во втором туре выборов

Тимошенко не стала призывать украинцев голосовать за Порошенко или Зеленского во втором туре выборов

13:16 02.04.2019
Во всех молодых демократиях, к которым относится и Украина, одни и те же моменты в нарушениях избирательного процесса, отмечают в ENEMO

Во всех молодых демократиях, к которым относится и Украина, одни и те же моменты в нарушениях избирательного процесса, отмечают в ENEMO

12:52 02.04.2019
Тимошенко считает, что Порошенко прошел во 2-й тур с помощью фальсификаций, но обжаловать результаты голосования в суде не будет

Тимошенко считает, что Порошенко прошел во 2-й тур с помощью фальсификаций, но обжаловать результаты голосования в суде не будет

12:44 02.04.2019
Наблюдатели ENEMO подчеркивают важность проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины, вышедшими во второй тур

Наблюдатели ENEMO подчеркивают важность проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины, вышедшими во второй тур

12:43 02.04.2019
Выборы в Украине прошли прозрачно и эффективно, преимущественно в соответствии с международными стандартами - ENEMO

Выборы в Украине прошли прозрачно и эффективно, преимущественно в соответствии с международными стандартами - ENEMO

12:41 02.04.2019
Украинцы могут гордиться тем, что выборы были свободными и конкурентными - глава миссии наблюдателей от ENEMO Вуйович

Украинцы могут гордиться тем, что выборы были свободными и конкурентными - глава миссии наблюдателей от ENEMO Вуйович

12:33 02.04.2019
Выборы в Украине прошли прозрачно и эффективно, в соответствии с международными стандартами - ENEMO

Выборы в Украине прошли прозрачно и эффективно, в соответствии с международными стандартами - ENEMO

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы могут гордиться тем, что выборы были свободными и конкурентными - глава миссии наблюдателей от ENEMO Вуйович

ЦИК приняла бумажные протоколы от 8 избирательных округов

Бизнес требует проведения дебатов перед 2-м туром президентских выборов

Тимошенко получила больше всего голосов на спецучастке в Качановской колонии

Зеленский набирает 30,24%, Порошенко 15,93%, Тимошенко 13,39% - данные 98,3% протоколов ЦИК

КИУ назвал кандидатов, которые потратили больше всего денег на один голос избирателя

Порошенко получил поддержку 38,93% избирателей по заграничному округу, Зеленский – 26,01%, - данные обработки ЦИК 100% протоколов

Послы G7 одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА