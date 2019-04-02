КИУ назвал кандидатов, которые потратили больше всего денег на один голос избирателя

Комитет избирателей Украины (КИУ) провел анализ, в котором сопоставил количество денег, которые кандидаты официально потратили на проведение агитации и внесения денежного залога с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов.

"Суммы потраченных средств считались в соответствии к промежуточным финансовым отчетам кандидатов, включая 2,5 млн грн. избирательного залога. Данные по количеству проголосовавших за кандидата в соответствии с сайтом ЦИК (подсчитано 97.10% бюллетеней). Данные без учета Сергея Таруты и Александра Мороза, на поддержку которых значительно повлияли публичные заявления об отказе баллотироваться", - говорится в сообщении, обнародованным пресс-службой КИУ в Фейсбук.

Самой дорогой стала стоимость голоса для Романа Насирова. Кандидат потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 млн грн. и получил поддержку 2507 избирателей. То есть, стоимость одного голоса составила 997 грн., что является рекордной суммой.

На втором месте Сергей Каплин: потрачено 12,6 млн, получено 14 871 голосов. Стоимость голоса - 849 грн.

Третий - Аркадий Корнацкий. Кандидат потратил 3,5 млн грн. При этом получил 4 358 голосов. Стоимость одного голоса составила 825 грн.

Отмечается, что наименее дорогими оказались голоса избирателей для Игоря Смешко (политик потратил 3,9 млн грн., получив поддержку 1 104 537 избирателей. Стоимость голоса составила лишь 4 грн.), Владимира Зеленского (потратил 88, 9 млн грн. В то же время он получил 5 529 460 голосов избирателей. Стоимость голоса составила 16 грн.) и Юрия Тимошенко (потратил на кампанию вместе с залогом 2,5 млн грн. При этом получил 114 207 голосов, что составляет 22 грн. за голос).

Для сравнения с другими лидерами гонки: стоимость голоса для Петра Порошенко составила 141 грн., Юлии Тимошенко - 68 грн, Юрия Бойко - 23 грн., Анатолия Гриценко - 82 грн.

Однако, по мнению главы КИУ Алексея Кошеля, реальные расходы кандидатов могут значительно отличаться от тех сумм, которые они указали в своих промежуточных отчетах.

"В отчетах мы, естественно, не увидим расходов и работу технических кандидатов или "фабрик ботов". Также преимущественно в теневой способ оплачиваются расходы на работу агитаторов, наблюдателей и членов комиссий. Именно поэтому официальные цифры ряда кандидатов могут отличаться в несколько раз от реальных расходов", - отметил глава КИУ.