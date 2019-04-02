Выборы2019

Выборы

09:14 02.04.2019

Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

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Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк отмечает, что в случае победы на выборах В.Зеленский будет формировать мощную команду.

"Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но говорит, что соберет сильную команду, наиболее мощную команду, будет слушать и сотрудничать с этой командой. Нет ни одного человека в мире, который может сам управлять такой большой страной как Украина. Нужна мощная команда, и я уверен, что Владимир (Зеленский – ИФ) приведет ее к власти, и мы все очень быстро увидим результат", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

А.Данилюк также считает, что В.Зеленский готов к международным переговорам в случае избрания на пост президента.

"К любым переговорам нужно готовиться. Нет ни одного человека, который просто без подготовки готов провести переговоры такого уровня сложности. И если говорить о вопросе мирного урегулирования на востоке страны, то обязательно нужно проработать любые предложения в "Минском формате", потому что это является сейчас гарантией очень широкого круга вопросов, в частности, о санкциях", - указал он.

Теги: #зеленский #зекоманда #данилюк #выборы
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