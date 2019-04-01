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13:47 01.04.2019

В Закарпатской области в ДТП попал автомобиль, перевозивший избирательные бюллетени

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В пос.Буштино Тячевского района Закарпатской области произошло ДТП с участием автомобиля, в котором перевозились избирательные бюллетени, легкие телесные повреждения получила находившаяся в салоне председатель участковой избирательной комиссии.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Закарпатской области, ДТП произошло в полночь в смт.Буштино.

"На автодороге не разминулись автомобили Mercedes Sprinter и Iveco. В последнем находилась 47-летняя женщина, председатель участковой избирательной комиссии №210535. Также в машине перевозилось избирательная документация. В результате аварии председатель УИК получила незначительные телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Избирательные бюллетени, которые были в Iveco, не пострадали. Их перегрузили в другой автомобиль и доставили на окружную избирательную комиссию в Хуст.

Продолжается проверка.

Теги: #закарпатская #бюллетени #дтп
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