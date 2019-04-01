В команде Зеленского говорят о расхождениях в данных ЦИК и своего подсчета в ряде регионов

Результаты параллельного подсчета результатов голосования на выборах президента Украины 31 марта командой кандидата в президенты Владимира Зеленского расходятся с данными Центральной избирательной комиссии Украины по ряду регионов, заявил координатор "Зе Команды" Александр Корниенко.

"В Винницкой, Одесской, Хмельницкой областях у нас есть расхождения более 1% с сайтом ЦИК, и в нескольких округах Киевской области", - сообщил он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Корниенко отметил, что штаб В.Зеленского мониторит эту ситуацию и готов защищать результаты, в том числе, в судах.

"Будем смотреть, сохранится ли эта тенденция", - добавил он.