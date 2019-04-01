Выборы президента Украины 31 марта прошли честно и свободно – оценка миссии наблюдения CANADEM

Очередные выборы президента Украины, голосование которых состоялось 31 марта, были проведены честно и свободно, заявляют в миссии наблюдения за выборами в Украине международной неправительственной организации "CANADEM".

"Выборы были проведены честно, свободно", - заявил глава миссии "CANADEM" в Украине Ллойд Аксуорти на брифинге по результатам наблюдения за волеизъявлением в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 115 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации "CANADEM" на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.