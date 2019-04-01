ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 31 МАРТА ПРОШЛИ ЧЕСТНО И СВОБОДНО – ОЦЕНКА КАНАДСКОЙ МИССИИ НАБЛЮДЕНИЯ CANADEM

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК
Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК
В КИУ не исключают оспаривания результатов голосования на отдельных участках, но оснований для массового оспаривания не видят
В Украине более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей на президентских выборах – замглавы Нацполиции
Голосование на выборах президента в целом соответствовало требованиям украинского законодательства и международных стандартов - КИУ
Нарушения в ходе голосования на выборах президента Украины не могли существенно повлиять на итоги волеизъявления – КИУ
Зеленский набирает 30,45%, Порошенко 16,19%, Тимошенко 13,15% - итоги обработки 70,03% протоколов ЦИК
Нарушения в ходе голосования на выборах президента Украины не могли существенно повлиять на итоги волеизъявления – КИУ
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