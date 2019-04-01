Выборы2019

Выборы

12:35 01.04.2019

В Украине более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей на президентских выборах – замглавы Нацполиции

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В Украине более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей на выборах президента страны, но продолжается подсчет еще более чем 1,5 участков, сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

"Сейчас более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей. Однако работа по подсчетам голосов продолжается еще на более чем полторы тысячи участков. Поэтому мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок, в том числе и во время транспортировки бюллетеней и протоколов в Центральную избирательную комиссию", - отметил А.Фацевич во время рабочего совещания с участием руководителей оперативных штабов в понедельник, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, работу подразделений полиции во время выборов положительно оценили как кандидаты в президенты, так и иностранные наблюдатели. Полиция реагировала оперативно на все выявленные нарушения.

Теги: #подсчет #голосов #полиция #выборы
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