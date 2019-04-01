Выборы2019

Выборы

12:07 01.04.2019

Нарушения в ходе голосования на выборах президента Украины не могли существенно повлиять на итоги волеизъявления – КИУ

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В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) по итогам голосования в первом туре президентских выборов констатирует, что имевшие место нарушения не носили системный характер и не могли существенно повлиять на результаты волеизъявления граждан.

"Официальными наблюдателями КИУ был зафиксирован ряд проблем и нарушений во время организации процесса голосования и во время подготовки к его проведению, однако эти нарушения не носили системный характер и не были такими, которые могли бы существенно повлиять на волеизъявление граждан", - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Так среди наиболее типичных нарушений были ошибки в работе участковых избирательных комиссий (УИК), разглашение тайны голосования избирателями путем публикации соответствующих фотоматериалов, проведение агитации вне определенных законов сроков, а также проблемы со списками избирателей.

Кроме того, значительное количество нарушений было обусловлено неправильной трактовкой или незнанием действующего законодательства со стороны членов избирательных комиссий.

"В Херсонской области члены одной из УИК испортили бюллетени, поставив напротив фамилии одного из кандидатов штамп "выбыл", - в качестве примера рассказали в КИУ.

Наблюдатели общественной организации также фиксировали в некоторых случаях подвоз граждан к избирательным участкам, попытки контролированного голосования и вынос бюллетеней за пределы границы участка.

Теги: #оценка #нарушения #киу #выборы
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