Нарушения в ходе голосования на выборах президента Украины не могли существенно повлиять на итоги волеизъявления – КИУ

В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) по итогам голосования в первом туре президентских выборов констатирует, что имевшие место нарушения не носили системный характер и не могли существенно повлиять на результаты волеизъявления граждан.

"Официальными наблюдателями КИУ был зафиксирован ряд проблем и нарушений во время организации процесса голосования и во время подготовки к его проведению, однако эти нарушения не носили системный характер и не были такими, которые могли бы существенно повлиять на волеизъявление граждан", - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в Киеве.