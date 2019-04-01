Кабмин рекомендовал ГП "Укринтерэнерго" с 1 апреля продавать э/э по свободным ценам потребителям, которых оно обслуживало как поставщик "последней надежды"

Киев. 1 апреля. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Кабинет министров рекомендовал госпредприятию "Укринтерэнерго" как поставщику "последней надежды" (ППН) заключить с 1 апреля договора на поставку э/э по свободным ценам с потребителями, у которых истек разрешенный законом 90-дневный срок пребывания у него на поставке и которые не смогли заключить договор с новым поставщиком.

Такая рекомендация закреплена распоряжением правительства от 27 марта №200-р.

Правительство также рекомендовало "Укринтерэнерго" заключить договора о реструктуризации задолженности с потребителями, накопившими задолженность за э/э.

Предполагается, что таким образом удастся избежать массовых отключений проблемных категорий потребителей – в первую очередь, водоснабжающих и угледобывающих предприятий.

Вместе с тем к настоящему времени нет данных о том, сколько потребителей ППН не смогло найти нового поставщика и начало ли "Укринтерэнерго" заключать с ними договора по свободным ценам.

Задолженность потребителей за э/э перед ППН с начала текущего года составила 1,8 млрд грн. Больше всего задолжали угледобывающие госпредприятия (583 млн грн), КП "Вода Донбасса" (180 млн грн), "Аульский водовод" (около 100 млн грн).

Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке э/э. Энергоснабжающие компании (облэнерго) были разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков. Все небытовые потребители должны были заключить новые договора на распределение и поставку э/э. Ряд госструктур и коммунальных предприятий, в том числе и некоторые водоканалы, не смогли заключить новые соглашения и перешли на потребление э/э от "поставщика последней надежды" на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у ПУУ и других поставщиков. Максимальный период, в течение которого можно пользоваться услугами ППН, – 90 дней.